Lübnan ve Rusyanın fenomen kadın polisleri sosyal medyayı salladı

Lübnan ve Rusya'nın fenomen kadın polisleri sosyal medyayı salladı
Lübnan'ın Brummana şehrindeki trafik polisleri sosyal medyayı sallıyor. Turist çekmek adına getirilen yeni üniformalarla görev başında olan kadın polisler oldukça dikkat çekiyor. Lübnan'ın en büyük rakibi ise Rusya'nın kadın polisleri. İşte sosyal medyanın fenomen kadın polisleri.
4 Aralık 2018 Salı, 09:14:18
Güncelleme: 09:30:19
Brummana kentinde güzel polis memurları şehri kısa siyah şortlar, tişört ve kızıl berelerle devriye geziyor. İlgili kararın, turistleri çekmek ve ülkenin imajını iyileştirmek amacıyla Brummana Belediyesi tarafından verildiği aktarıldı.
Brummana Belediye Başkanı Pierre Achkar, "Akdeniz bölgesindeki turistlerin yüzde 99'u şort giyiyor. Biz de Batı'daki Lübnan'ın kasvetli resmini değiştirmek istiyoruz" dedi.
Bazı vatandaşlar bu uygulamaya karşı çıktı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, turistleri çekmek için güzel kızların kullanılmasını eleştirirken diğerleri erkek polislerin üniformalarının değişmemesinden yakındı.
Tartışmalara rağmen yeni polislerden biri olan Samata Saad, bu işi çok sevdiğini ve kampanyanın her yaz sezonunda uygulanmasını umduğunu dile getirdi.