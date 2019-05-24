Limonun öyle bir faydası daha ortaya çıktı ki! Eğer limonun suyunu...
Sofralarımızın vazgeçilmezi olarak bilinen limonun kilo vermeyi desteklemesinin yanı sıra birçok faydası daha bulunuyor. Limonun suyunu sıkıp içtiğinizde bazı dertlerinize deva oluyor. Tadını beğenmeyenler olabilir ancak sağlık için katlanılmayacak değil. Birçok vitamini barındıran limon suyla karıştırıldığında insan vücudu için çok yararlı bir vitamin haline geliyor. İşte limon ve limon suyunun faydaları...
Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.