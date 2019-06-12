Limonu mikrodalgada 15-20 saniye ısıtırsanız... (Bu bilgiler yaşamınızı kolaylaştıracak)
Bir çoğumuzun günlük hayatta zorlandığı bazı konular var. Bu pratik bilgiler günlük yaşantımızı kolaylaştıracak cinsten. Limonu mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız halinde ortaya çıkan tabloya inanamayacaksınız...
12.06.2019 04:49
- Son Güncelleme: 12.06.2019 04:59
Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler...
Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.