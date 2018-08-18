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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Fransa'daki modern hayattan sıkılıp Afrika'ya yerleşen fotoğrafçı çiftin, ormanda doğan, 9 yaşına kadar hayvanların arasında büyüyen kızları Tippi, büyüdü. İşte o küçük kızın şimdiki hali...

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:24:38 Güncelleme: 13:28:16
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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.

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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde.

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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru leopar olur.

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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor.

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Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğuna bir de şimdi bakın!

Çünkü ailesi küçük kızın eğitimi için Fransa'ya taşınmaya karar veriyor.

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