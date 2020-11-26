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Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuz? Ya da ayaklarınıza ketçap sürdüğünüzde? İşte çok şaşıracağınız ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler.

26.11.2020 11:34 - Son Güncelleme: 26.11.2020 11:34
Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Bir büyük greyfurt ve biraz kaya tuzu, lavabonuzun yeni gibi görünmesini sağlar. Bu pratik bilgi için greyfurtu ortadan ikiye bölün ve üstüne tuz serpin. Lavaboyu ıslatın ve greyfurtla ovalayın.

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Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Siyah çay, parke zeminleri temizlemek ve parlatmak için kullanılabilir. Bunun için paspas kovanıza biraz demlenmiş çay dökün ve soğumasını bekleyin. Çaydaki tannik asit parke zeminleri temizlemeye yardımcı olur ancak bu karışımı laminat zeminleri silmek için kullanmamalısınız.

Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Patates kızartmasının olmazsa olmazı ketçabın bakır yüzeyleri parlattığını biliyor muydunuz? Bakır tencereye biraz ketçap koyup beklettikten sonra yıkayınca sonuca siz de şaşıracaksınız. Paslanmaz çeliğin temizlenmesi için aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Meyve sineklerine tuzak kurmak için muz kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle kavanozun içine bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun. Sonra bir kağıdı huni şekline getirin, yapıyı koruyacak şekilde bantlayın ve kavanozun ağzına ekleyin. Muzun tatlı kokusu sinekleri çekecek, huni ve sabun sineklerin kavanozdan çıkmalarını zorlaştıracaktır.

Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Şömineyi temizlemenin en kolay yolu, içinde biraz patates kabuğu yakmak olabilir. Bunun için patates kabuklarını fırın tepsisine yayın. Patates yandıkça, is bacadan dışarı çıkacaktır. Ancak patates kabuklarının iyice kurumasını beklemelisiniz çünkü nemli kabuklar bu temizleme yönteminde işe yaramayacaktır.

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