Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor... Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuz? Ya da ayaklarınıza ketçap sürdüğünüzde? İşte çok şaşıracağınız ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler.
26.11.2020 11:34
- Son Güncelleme: 26.11.2020 11:34
Meyve sineklerine tuzak kurmak için muz kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle kavanozun içine bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun. Sonra bir kağıdı huni şekline getirin, yapıyı koruyacak şekilde bantlayın ve kavanozun ağzına ekleyin. Muzun tatlı kokusu sinekleri çekecek, huni ve sabun sineklerin kavanozdan çıkmalarını zorlaştıracaktır.
Şömineyi temizlemenin en kolay yolu, içinde biraz patates kabuğu yakmak olabilir. Bunun için patates kabuklarını fırın tepsisine yayın. Patates yandıkça, is bacadan dışarı çıkacaktır. Ancak patates kabuklarının iyice kurumasını beklemelisiniz çünkü nemli kabuklar bu temizleme yönteminde işe yaramayacaktır.
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