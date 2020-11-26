Lavabonuzu greyfurtla ovduğunuzda olanlara inanamayacaksınız! Hem cep yakmıyor hem de zamandan çalmıyor

Siyah çay, parke zeminleri temizlemek ve parlatmak için kullanılabilir. Bunun için paspas kovanıza biraz demlenmiş çay dökün ve soğumasını bekleyin. Çaydaki tannik asit parke zeminleri temizlemeye yardımcı olur ancak bu karışımı laminat zeminleri silmek için kullanmamalısınız.