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Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

Beyoğlu'nda milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya çıktı. Antalya'da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da ailesiyle Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. İranlı Hatami'nin, 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

04.09.2020 11:20 - Son Güncelleme: 04.09.2020 11:31
Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

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Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, "Şeker gibi 5 TL" diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı. Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini farkedince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı.

Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

Milliyet'te yer alan habere göre gerkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi

Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı

İRAN'DAN KAÇMIŞ
İran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı.

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