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Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı
Lamborghini ile karpuz satan adam İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami çıktı
Beyoğlu'nda milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya çıktı. Antalya'da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da ailesiyle Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. İranlı Hatami'nin, 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.
04.09.2020 11:20
- Son Güncelleme: 04.09.2020 11:31
Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.
Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, "Şeker gibi 5 TL" diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti.
Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı. Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini farkedince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı.
Milliyet'te yer alan habere göre gerkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi
İRAN'DAN KAÇMIŞ
İran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı.