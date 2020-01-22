Kuyruğunun gözükmesi yetti... Köyde kan donduran dehşet anları!

Kuyruğunun gözükmesi yetti... Köyde kan donduran dehşet anları! Hindistan'ın güneyinde, bir eve girerek paniğe yol açan leopar yakalandı. İlaçla sakinleştirilen leoparın yakalanması, köy halkı tarafından korkuyla olduğu kadar ilgiyle de izlendi. Fotoğraflar, sık sık benzer vakaların yaşandığı Hindistan'dan. Doğal yaşam alanından bir kasabaya inen leopar, bir eve girince ortalık karıştı. Leopar:kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedi türünden biri. Önceleri parsın, aslan ve panterin melezi olduğu düşünülüyordu. Leopar ismi de Latince Leo ile panter manasında kullanılan Pard kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

22.01.2020 09:35 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





