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Kuyruğunun gözükmesi yetti... Köyde kan donduran dehşet anları!

Kuyruğunun gözükmesi yetti... Köyde kan donduran dehşet anları! Hindistan'ın güneyinde, bir eve girerek paniğe yol açan leopar yakalandı. İlaçla sakinleştirilen leoparın yakalanması, köy halkı tarafından korkuyla olduğu kadar ilgiyle de izlendi. Fotoğraflar, sık sık benzer vakaların yaşandığı Hindistan'dan. Doğal yaşam alanından bir kasabaya inen leopar, bir eve girince ortalık karıştı. Leopar:kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedi türünden biri. Önceleri parsın, aslan ve panterin melezi olduğu düşünülüyordu. Leopar ismi de Latince Leo ile panter manasında kullanılan Pard kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

22.01.2020 09:35 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:35
Köyde kan donduran dehşet anları! Kuyruğunun gözükmesi yetti...

Telangana eyaletindeki Shadnagar kasabası sakinleri, leoparın kaçtığı evin çatısında uyuduğunu duyunca çığlıklar atarak kasaba dışına kaçtı.

Köyde kan donduran dehşet anları! Kuyruğunun gözükmesi yetti...

Hemen vahşi yaşam görevlileri çağrıldı, ekipler çatıdaki hayvanı enjeksiyon tüfeğiyle vurdu ve sakinleştiriciyle uyuttu.

Köyde kan donduran dehşet anları! Kuyruğunun gözükmesi yetti...

Neredeyse tüm kasabanın diken üstünde izlediği kurtarma operasyonunda, köy sakinleri fotoğraf çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Köyde kan donduran dehşet anları! Kuyruğunun gözükmesi yetti...

Vahşi Yaşam yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre köyde büyük paniğe neden olan leopar, Nehru Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Köyde kan donduran dehşet anları! Kuyruğunun gözükmesi yetti...

Leopar burada bir süre gözlem altında tutulduktan sonra, birkaç gün içerisine ormana salınacak.

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