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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Kışın favori içeceklerinden kuşburnunun sağlık açısından bir çok faydası bulunuyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:54:25 Güncelleme: 18:54:31
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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor

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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

C vitamini yarışında limon, mandalina ve portakalı geçerek birincilik için ipi göğüsleyebilir.

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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Öyle ki limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da yapılan araştırmalarla ispatlanmış.

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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.

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Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Doğru demlendiğinde ve kararında tüketildiğinde kuşburnunun faydası çok.

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