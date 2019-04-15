Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?
Eskilerden günümüze kadar gelen sebze yemekleri arasında en sevilenlerden biri de kuşbaşılı taze fasulyedir. Etsiz de pişirilen taze fasulye zeytinyağlı yapılmaktadır. Et ile ayrı bir tat yansıtan taze fasulyenin araştırılan tarifini derledik.
15.04.2019 16:50
- Son Güncelleme: 15.04.2019 16:50
Türk sofralarında sıkça rastladığımız kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin lezzeti bir başkadır. Hem et hem de sebzenin gıdasını aynı anda veren ve birbirine çok yakışan kuşbaşılı taze fasulye çok sık pirişilmektedir. Hem lezzetli hem de yapılışı pratik olan kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin tarifini sizlerle paylaştık.
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