Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Türk sofralarında sıkça rastladığımız kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin lezzeti bir başkadır. Hem et hem de sebzenin gıdasını aynı anda veren ve birbirine çok yakışan kuşbaşılı taze fasulye çok sık pirişilmektedir. Hem lezzetli hem de yapılışı pratik olan kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin tarifini sizlerle paylaştık.