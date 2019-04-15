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Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Eskilerden günümüze kadar gelen sebze yemekleri arasında en sevilenlerden biri de kuşbaşılı taze fasulyedir. Etsiz de pişirilen taze fasulye zeytinyağlı yapılmaktadır. Et ile ayrı bir tat yansıtan taze fasulyenin araştırılan tarifini derledik.

15.04.2019 16:50 - Son Güncelleme: 15.04.2019 16:50
Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Türk sofralarında sıkça rastladığımız kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin lezzeti bir başkadır. Hem et hem de sebzenin gıdasını aynı anda veren ve birbirine çok yakışan kuşbaşılı taze fasulye çok sık pirişilmektedir. Hem lezzetli hem de yapılışı pratik olan kuşbaşılı taze fasulye yemeğinin tarifini sizlerle paylaştık.

Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Eskilerden günümüze kadar gelen sebze yemekleri arasında en sevilenlerden biri de kuşbaşılı taze fasulyedir. Etsiz de pişirilen taze fasulye zeytinyağlı yapılmaktadır. Et ile ayrı bir tat yansıtan taze fasulyenin araştırılan tarifini derledik.

Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Sebze yemeklerine 18. Yüzyıldan sonra İstanbul mutfağında sıkça rastlamaktayız. Etle yapılan sebze yemekleri de mutlaka öğünlerde yerini almıştır. Her türlü sebzeden etli, zeytinyağlı, börek, haşlama olarak çokça yararlanılmıştır.

Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Sebzelerden yapılan kalye ve boranilerin ayrı bir yeri olmuştur. İstanbul'da halkın ucuz sebze tüketebilmesi için devlet sebzeden çok az vergi almıştır. Yine o dönemler bostanların her semtte olması mevsimine göre çokça sebze yetişmesine imkan sağlamıştır.

Kuşbaşılı taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

O dönemlerde sebze satmak ayrı bir geçim kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Nedir de olsa sırtında sepetle zerzevat satan kişiler olmuştur. Fasulye ister taze ister kuru olan protein içermesi nedeniyle vücudumuza yarar sağlar.

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