Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan karakterler izleyiciler tarafından çok sevildi. Kurtlar Vadisi'nin çok sevilen karakterlerden birisi de Laz Ziya oldu. 2011 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu İstemi Betil, Laz Ziya karakteriyle gönüllere taht kurdu. Yaptığı seslendirmelerle ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karateriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İşte İstemi Betil'in memleketi...

18.01.2020 18:15 - Son Güncelleme: 18.01.2020 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





