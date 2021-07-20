Kurban Bayramı tatili bereketi! Oteller doldu kamplarda çadır kuracak yer kalmadı
Koronavirüs pandemisinin ardından başlayan normalleşme sürecinin üzerine 9 günlük Kurban Bayramı tatili de eklenince turizm de adeta patlama yaşanıyor. Otellerin dolmasının ardından birçok vatandaş da kamp alanlarını tercih etti. Muğla, Çanakkale ve Mersin'de çadır kamp alanları doldu.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar tatil yörelerine akın etti. Birçok bölgede oteller tamamen doldu. Otellerde yer bulamayan ya da otel ücretini fazla bulan, doğayla iç içe bir tatil hayali kuranlar alternatif konaklama için kamp alanlarını tercih etti. Çadır kuran veya kiralayan vatandaşlar, kamp alanlarını tamamen doldurdu.
Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle 36 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Otellerde yer bulamayan veya ücretleri fazla bulan vatandaşlar ise Erdemli ve Silifke ilçelerindeki kamp alanlarına akın etti. Günlüğü ortalama 45 liraya çadır tatili yapan vatandaşlar, kamp kapasitelerini de neredeyse doldurdu.
'ÇADIR TATİLİ EKONOMİK'
Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile birlikte Mersin'in Erdemli ilçesine tatile gelen Murat Yıldız (32) ise, "Erdemli Çamlığı kamp alanı çok güzel. Buraya çadırımızı kurduk ve doğa ile iç içe güzel bir tatil geçiriyoruz. Günlüğü 45 TL. olan çadır tatili bizler için de çok ekonomik oluyor" diye konuştu.