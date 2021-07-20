Kurban Bayramı tatili bereketi! Oteller doldu kamplarda çadır kuracak yer kalmadı

'ÇADIR TATİLİ EKONOMİK'

Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile birlikte Mersin'in Erdemli ilçesine tatile gelen Murat Yıldız (32) ise, "Erdemli Çamlığı kamp alanı çok güzel. Buraya çadırımızı kurduk ve doğa ile iç içe güzel bir tatil geçiriyoruz. Günlüğü 45 TL. olan çadır tatili bizler için de çok ekonomik oluyor" diye konuştu.

