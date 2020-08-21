Kuran-ı Kerim'de adı geçen gıdalar uzmanları da şaşırttı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen şifalı gıdalar!
Beslenme uzmanlarının önerdiği gıdaların dışında bir de İslam dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de adı geçen besinler bulunuyor. Şifalı ve insan sağlığına etkileriyle kanıtlanmış bu besinlerin Kuran-ı Kerim'de de yer aldığı ortaya çıktı. Birçok manav ve aktarda karşımıza çıkan ancak nasıl bir faydası olduğunu bilmediğimiz gıdaların sıradan birer besin olmadığı Kuran-ı Kerim'deki anlamlarının öğrenilmesiyle ortaya çıktı.
Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? İşte Kuran'da adı geçen besinler...