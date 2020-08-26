Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...
Tükettiğimiz besinlere dair şaşırtan olaylar son dönemlerde giderek arttı. Onlardan bir tanesi Tokat'ta yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesinin Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan 50 yaşındaki Şehnaz Şahin her zaman olduğu gibi beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Ancak kümeste gördükleri karşısında hayayının şokunu yaşadı. Bakın neden...
26.08.2020 13:44
- Son Güncelleme: 26.08.2020 14:03
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