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Kümese yumurta almak için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Tükettiğimiz besinlere dair şaşırtan olaylar son dönemlerde giderek arttı. Onlardan bir tanesi Tokat'ta yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesinin Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan 50 yaşındaki Şehnaz Şahin her zaman olduğu gibi beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Ancak kümeste gördükleri karşısında hayayının şokunu yaşadı. Bakın neden...

26.08.2020 13:44 - Son Güncelleme: 26.08.2020 14:03
Kümese yumurta almak için gittiğin hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Böylesi ilk kez görüldü... Tokat'ın Almus ilçesinde, tavuğun yumurtladığı kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı.

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Kümese yumurta almak için gittiğin hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin'e haber verdi.

Kümese yumurta almak için gittiğin hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.

Kümese yumurta almak için gittiğin hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi.

Kümese yumurta almak için gittiğin hayatının şokunu yaşadı! Tavuğun yumurtladığı yumurtayı görünce...

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