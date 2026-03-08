Oxford Üniversitesi'nden nörobilimciler şimdi tinnitus ile uyku arasında beklenmedik bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu iki durum, beynin işleyişinde sanılandan çok daha yakın bir ilişkiye sahip olabilir.

Oxford Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Nörobilim Enstitüsü'nden nörobilimci Linus Milinski, tinnitus ile uyku arasındaki benzerliklerin dikkatlerini çektiğini söylüyor.

Milinski'ye göre tinnitus ağır bir sağlık sorunu, uyku ise insanların düzenli olarak girdiği doğal bir durum. Buna rağmen iki süreç de beynin kendiliğinden oluşan aktivitelerine dayanıyor.

Milinski bu durumu şöyle açıklıyor:

"Tinnitus için hala etkili bir tedavi bulunmuyor. Uyku ile tinnitus arasındaki benzerlikleri incelemek, beynin yarattığı bu 'hayalet algıları' anlamak ve gelecekte tedavi yöntemleri geliştirmek için yeni kapılar açabilir."