GELİNCİKLER ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER
Bilim insanları bu hipotezi test etmek için işitme sistemi insanlara oldukça benzeyen gelincikleri kullandı.
2024 yılında yayımlanan deneylerde dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Gürültüye maruz kaldıktan sonra daha şiddetli tinnitus geliştiren gelinciklerde aynı zamanda ciddi uyku bozuklukları görüldü.
Milinski, bu gözlemlerle ilgili şu bilgiyi paylaşıyor:
"Gürültüye maruz kaldıktan sonra tinnitus gelişirken aynı anda uyku sorunlarının ortaya çıktığını gördük. Bu durum, tinnitus ile uyku bozuklukları arasında ilk kez net bir bağlantı olduğunu gösterdi."
Araştırmada tinnitus gelişen gelinciklerin seslere karşı aşırı hassas beyin tepkileri verdiği de belirlendi. Ancak hayvanlar derin uykuya geçtiğinde bu aşırı aktivitenin önemli ölçüde azaldığı görüldü.
Bu durum, derin uykunun tinnitus etkilerini geçici olarak bastırabildiğini düşündürüyor.
DERİN UYKU BEYNİN DENGE MEKANİZMASI OLABİLİR
Araştırmacılara göre derin uyku, beyindeki anormal aktiviteleri düzenleyen doğal bir mekanizma olabilir.
Milinski, bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:
"Derin uykunun tinnitus etkilerini hafifletebileceğini gösteren bulgular elde ettik. Bu durum beynin anormal aktiviteyi nasıl kontrol ettiğini anlamamız açısından önemli ipuçları sunabilir."
Hayvan deneylerinin bazı sınırlamaları bulunsa da benzer beyin aktivitelerinin insanlarda da görülebileceği düşünülüyor.