Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti
Kulalıklar artık hayatlarımızın birere vazgeçilmezi haline geldi. Hatta bazıları kulaklıklarını asla çıkarmıyor ve işlerini daha pratik hale bile getiriyor. Ancak siz işlerinizi pratik hale getirirken bir yandan da vücudunuza zarar veriyor olabilirsiniz. TikTok paylaşımlarıyla ünlü Dr. Sina Joorabchi, sürekli Airpod kullanan hastasından kulağından bakın neler çıkardı neler.
29.03.2021 12:06
- Son Güncelleme: 29.03.2021 12:06