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Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Kulalıklar artık hayatlarımızın birere vazgeçilmezi haline geldi. Hatta bazıları kulaklıklarını asla çıkarmıyor ve işlerini daha pratik hale bile getiriyor. Ancak siz işlerinizi pratik hale getirirken bir yandan da vücudunuza zarar veriyor olabilirsiniz. TikTok paylaşımlarıyla ünlü Dr. Sina Joorabchi, sürekli Airpod kullanan hastasından kulağından bakın neler çıkardı neler.

29.03.2021 12:06 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:06
Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Bir sosyal medya fenomeni olan kulak, burun, boğaz doktur Sina Joorabchi, bir hastasının öyle bir videosunu paylaştı ki herkes şoke oldu. Siz siz olun, kulaklık kullanırken dikkatli olun.

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Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Son dönemin en trend elektronik eşyası kablosuz kulaklıklar.

Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Ancak kulaklıkların aşırı kullanımından kaynaklanabilecek dezavantajları da var. Mantar enfeksiyonuna neden olan otomikoz adı verilen bir durum gibi.

Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Doktor Sina, 36 milyondan fazla izlenen TikTok videosunda bir hastasının kulağından çıkardığı mantar ve kulak kiri karışımı çıkardığı şeyi gösteriyor.

Kulağından çıkanları anbean gösterdi siz de çok dikkatli olun! Doktor Sina'nın Airpod paylaşımı herkesi şoke etti

Doktor bu hastanın sürekli Airpod kullandığını söylüyor. Bu konuda insanları daha fazla bilgilendirmek için kulak burun boğaz uzmanı Sina şu cümleleri söyledi: