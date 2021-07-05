Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti"
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada maktul Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir" ifadelerini kullandı.
05.07.2021 17:59
- Son Güncelleme: 05.07.2021 18:07
Duruşmada maktul Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı, tahliyeye itiraz dilekçesini ve önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir. Bu fiiliyat olası kastla öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz." dedi.