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Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti"

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada maktul Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir" ifadelerini kullandı.

05.07.2021 17:59 - Son Güncelleme: 05.07.2021 18:07
Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri ile tarafların avukatı katıldı.

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti

Duruşmada maktul Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı, tahliyeye itiraz dilekçesini ve önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir. Bu fiiliyat olası kastla öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti

Sanıkların beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyada eksik hususların giderilmesini talep etti.

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin dava: Tedaviyi doktor olmayan Erdal yaptı, doktor Öner buna müsaade etti

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında kusurluluk durumlarını içerir raporun düzenlenerek dosyaya gönderilmesi için Adli Tıp Kurumuna (ATK) yazı yazılmasına karar verdi.