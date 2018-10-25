Kraliyet'in gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

Dünya bu skandalı uzun bir süre unutmayacak... İngiltere Kraliyet Ailesi'nin şu sıralar en gözde üyesi olan Meghan Markle'ın resmi ziyareti sırasında yaşadığı bu rezalet bir anda Ada gündemine oturdu.

25 Ekim 2018 Perşembe, 09:52:29 Güncelleme: 09:31:09
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Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

BU SKANDAL KRALİYET'İ KARIŞTIRACAK

Mayıs ayında evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle ve Harry, uluslararası temaslarına devam ediyor... Bugün Tonga'ya giden çift uçaktan inerken bir detay İngiliz basınının gündemine oturdu.

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Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

Avustralya'da başlayan seyahat kapsamında bugün Tonga'ya giden kraliyet çifti yine göz kamaştırdı. Ta ki o büyük rezillik anına kadar...

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Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

OLAY YARATAN ETİKET

Fakat hem İngiliz basını hem de uluslararası ajanslar Meghan'ın büyük beğeni toplayan kırmızı elbisesinde bir detayı gözden kaçırdığını okuyucularına aktardı.

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Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

Fotoğraflara dikkatlice bakanların görebileceği detay ise Meghan Markle'ın kıyafetindeki etiketi çıkarmayı unutmuş olmasıydı.

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Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

Fua'amotu Havalimanı'nda Tonga Prensesi Angelika Latufuipeka tarafından karşılanan çift seyahatine buradan devam edecek. Çiftin Fiji'den Tonga'ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklanırken, yerel basın Meghan Markle'ın giydiği kıyafetin Self-Portrait markasına ait olduğu belirtildi.

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