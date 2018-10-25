Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

BU SKANDAL KRALİYET'İ KARIŞTIRACAK

Mayıs ayında evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle ve Harry, uluslararası temaslarına devam ediyor... Bugün Tonga'ya giden çift uçaktan inerken bir detay İngiliz basınının gündemine oturdu.