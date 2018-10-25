Kraliyetin gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet'in gelini Meghan Markle elbisesinin etiketini unuttu
Dünya bu skandalı uzun bir süre unutmayacak... İngiltere Kraliyet Ailesi'nin şu sıralar en gözde üyesi olan Meghan Markle'ın resmi ziyareti sırasında yaşadığı bu rezalet bir anda Ada gündemine oturdu.
25 Ekim 2018 Perşembe, 09:52:29 Güncelleme: 09:31:09
Fua'amotu Havalimanı'nda Tonga Prensesi Angelika Latufuipeka tarafından karşılanan çift seyahatine buradan devam edecek. Çiftin Fiji'den Tonga'ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklanırken, yerel basın Meghan Markle'ın giydiği kıyafetin Self-Portrait markasına ait olduğu belirtildi.
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