KPSS şartsız belediyelere daimi işçi ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor: İşte başvuru koşulları

Türkiye genelinde birçok belediye, daimi kadrolarına KPSS şartı aramadan temizlik görevlisi ve işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlara göre, Denizli ve Muğla başta olmak üzere çeşitli belediyeler, başvuru süreçlerini ve şartlarını açıkladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 08:55 Paylaş







Belediyelerin daimi kadro imkanı sunan bu ilanlar, KPSS engeli olmadan devlet güvencesinde çalışmak isteyenler için güzel fırsat sunuyor.

Hangi Pozisyonlar, Hangi Şehirlerde? Denizli Belediyesi: Temizlik görevlisi alımı için 14-18 Mart 2025 tarihlerinde e-posta başvurusu kabul edilecek. Şartlar arasında Denizli'de ikamet zorunluluğu bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi: 55 kişilik çekici şoförü alımı için başvurular 17-21 Mart 2025'te yalnızca şahsen yapılacak.

KPSS ve Deneyim Şartı Yok, Ancak… Temizlik görevlisi pozisyonlarında deneyim aranmazken, çekici şoförlüğü için B sınıfı ehliyet ve mesleki yeterlilik belgesi gerekiyor. Daimi istihdam avantajı: İşe yerleştirilenler sosyal güvenlik ve tam zamanlı çalışma hakkına sahip olacak.

Başvuru Yöntemlerindeki Farklar: Denizli için CV'nin e-posta ile gönderilmesi zorunlu (basvuru@denizliperas.com) Muğla'da ise şahsen başvuru şartı var. Posta veya e-posta kabul edilmiyor.