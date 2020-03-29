Koronavirüse yakalanan doktor yaşadıklarını anlattı: İlk kez karşılaşıyoruz

Test sonucumu ancak perşembe sabahı öğrenebildim. Hastaneden sonucun pozitif olduğunu bildiren telefonu aldığımda moralim bozulsa da ateş ve kramplar bitmişti. Şu an sadece halsizlik hissediyorum. Eşim ve kızım da ev karantinasında ancak durumları iyi. Herhangi bir semptom, belirti söz konusu değil."