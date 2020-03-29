Koronavirüse yakalanan doktor yaşadıklarını anlattı: İlk kez karşılaşıyoruz
İstanbul Avrupa yakasında bulunan bir kamu hastanesinde genel cerrah olarak çalışan bir doktor, koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan doktor süreçte yaşadıklarını aktarırken, vatandaşlardan bu hastalığa karşı çok dikkatli olmalarını istedi.
İLK SONUÇ NEGATİF
"İstanbul'un en yoğun kamu hastanelerinden birinde genel cerrah olarak çalışıyorum. Geçen cumartesi nöbetçiydim. Koruyucu malzemelerin serviste nasıl dağılacağı üzerine çalışırken, gece yarısı tüm kas ve eklerimde çok şiddetli ağrılar hissetmeye başladım. Vücut sıcaklığım bir saat sonra 38.5'a çıkınca, gribal semptom tedavisinde kullanılan ateş düşürücü ilaç ile bilindik kan sulandırıcı ilaçtan içtim.
'İKİNCİ GÜN BİTTİ'
"İlk gün öksürüğüm yoktu. Enfeksiyon uzmanı arkadaşlarıma danıştığımda akciğer tomografisi çektirmem gerektiğini söylediler. Eşimin çalıştığı bir vakıf üniversitesinde çekilen tomografi sonucu da negatif çıktı ancak geçmek bilmiyordu. Enfeksiyon uzmanı arkadaşlarım bazı ateş düşürücü ve gribal ilaçlar reçete ettiler. Şikayetlerim ikinci gün biterken, yani geçen pazartesi PCR testi yaptırdım. Çarşamba ateşim düştü.
Test sonucumu ancak perşembe sabahı öğrenebildim. Hastaneden sonucun pozitif olduğunu bildiren telefonu aldığımda moralim bozulsa da ateş ve kramplar bitmişti. Şu an sadece halsizlik hissediyorum. Eşim ve kızım da ev karantinasında ancak durumları iyi. Herhangi bir semptom, belirti söz konusu değil."