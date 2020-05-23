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Koronavirüs salgınıyla ilgili kehaneti tüyler ürpertiyor! Shipton Ana Baba Vanga'yı bile geride bıraktı

Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinleri daha önce duydunuz. Ancak onlar gibi biri daha var ki, ne şöhret sahibi oldu ne de kehanetleri dikkate alındı. Sizleri daha önce adını pek duymadığınız ama dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana ile tanıştıralım. Shipton Ana tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü bir de koronavirüs salgını ile ilgili olduğu tahmin edilen salgın hastalık kehaneti de bulunuyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana birbirinden ürkütücü kehanetleri...

23.05.2020 08:01 - Son Güncelleme: 23.05.2020 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





