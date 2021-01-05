Koronavirüs salgınıyla birlikte Konya Ovası'nda durum ciddi! Çiftçi 15 gün içinde umudunu kesebilir

"Çiftçi şu an da çok sıkıntılı ve düşünceli durumda. Maalesef arazilerimiz, ektiğimiz şekliyle duruyor. Ürünler, geçen günlerdeki yağışla çimlendi; ama henüz bir çıkış gösteremedi. Ürünler için bu daha tehlikeli. Eğer yağışın devamı gelmezse bu durum çok daha tehlikelidir. 2021 yılında çok daha vahim bir durum bekliyor diyebiliriz. Buğday, 2 günlük yağışla çimlendi. Kuru olsaydı tohum bozulmazdı; ama şu ana kadar bir kez yağmur yağdı. Yağışın devamı gelmeyince de şu an sıkıntı var. Eğer önümüzdeki 15- 20 gün içerisinde yağış olursa belki kurtarma ihtimali var. Eğer yağmayacak olursa biz tamamen umudu keseceğiz."