Koronavirüs salgınıyla birlikte Konya Ovası'nda durum ciddi! Çiftçi 15 gün içinde umudunu kesebilir
Koronavirüs salgını ve mutasyona uğramış koronavirüsle birlikte Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kuraklık tehlikesi kapıda. Konya Ovası'na geçen yıl temmuz-ağustos arası 80 milimetre yağış düşerken bu sene bu miktar 30 milimetre oldu. Kuraklığın baş gösterdiği Konya Ovası'nda aralık ayında 2 gün yağan yağmur ise ekinlerin çimlenmesine neden oldu. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de mevcut durumu ""Buğday çimlendi. Kuru olsaydı tohum bozulmazdı ama şu ana kadar bir kez yağmur yağdı. Yağışın devamı gelmeyince de şu anda sıkıntı var. Eğer önümüzdeki 15- 20 gün içerisinde yağış olursa belki kurtarma ihtimali var. Eğer yağmayacak olursa biz tamamen umudu keseceğiz" diyerek anlattı.
2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya'ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken, bu sene 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden kuraklık tehlikesi olan kentte, geçen ay 2 günlük yağış, ovadaki mahsulün çimlenmesine neden oldu. Ancak yağışların sürekli olmaması tarladaki ürünleri çürümeyle karşı karşıya getirdi.
"Çiftçi şu an da çok sıkıntılı ve düşünceli durumda. Maalesef arazilerimiz, ektiğimiz şekliyle duruyor. Ürünler, geçen günlerdeki yağışla çimlendi; ama henüz bir çıkış gösteremedi. Ürünler için bu daha tehlikeli. Eğer yağışın devamı gelmezse bu durum çok daha tehlikelidir. 2021 yılında çok daha vahim bir durum bekliyor diyebiliriz. Buğday, 2 günlük yağışla çimlendi. Kuru olsaydı tohum bozulmazdı; ama şu ana kadar bir kez yağmur yağdı. Yağışın devamı gelmeyince de şu an sıkıntı var. Eğer önümüzdeki 15- 20 gün içerisinde yağış olursa belki kurtarma ihtimali var. Eğer yağmayacak olursa biz tamamen umudu keseceğiz."
"ÇİFTÇİ BAHAR AYINDA EKİM YAPMAMAYI DÜŞÜNÜYOR"
2021 yılı bahar ve yaz aylarının da kurak geçeceğinin öngörüldüğünü belirten Kavuneker, "Çiftçi şimdiden bahar mevsiminde ekeceği ürünü düşünüyor. Ekim yapıp yapmamakta tereddütler var. Şu an da çiftçiler yazlık ekim yapmamayı düşünüyor. Tabii ki tam olarak umudumuzu yitirmedik.
İnşallah Allah'tan dileğimiz iyi bir yağış olur, iyi bir yıl gelir. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Açlık çok zor bir şey. Bir an önce tarımsal alt yapıyı hızlandırmak gerekir. Biz ülke olarak bir an önce kendimizi kurtarmamız lazım. Tarımsal alt yapı hızlandırılmalıdır. Tarımsal alt yapı olursa, biz bu sıkıntıları çekmeyiz" diye konuştu.