Koronavirüs kısıtlamasından muaf olan turistler Antalya'da mutlu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan ülke genelindeki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde de Antalya'da sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kente tatile gelen turistler gezip hatıra fotoğrafı çekti. Kentin ana arterlerinden olan ve her gün binlerce aracın geçtiği Adnan Menderes Bulvarı'nda ise yalnızca görevli kişilere ait araçların seyir halinde olduğu görüldü.