Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor
Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor
Obezite artık sadece bireylerin sağlığını tehdit eden bir sorun olmaktan çıkıp küresel ölçekte büyüyen ciddi bir krize dönüştü. Daily Mail'de yer alan habere göre yeni yayımlanan bir araştırma, ABD'nin güney sınırında yer alan Teksas'taki bir kasabanın ülkenin en obez yerleşim yeri olduğunu ortaya koydu. İşte yemek yemeğe bağımlı olan o şehir…