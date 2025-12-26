takvim-logo

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

Obezite artık sadece bireylerin sağlığını tehdit eden bir sorun olmaktan çıkıp küresel ölçekte büyüyen ciddi bir krize dönüştü. Daily Mail'de yer alan habere göre yeni yayımlanan bir araştırma, ABD'nin güney sınırında yer alan Teksas'taki bir kasabanın ülkenin en obez yerleşim yeri olduğunu ortaya koydu. İşte yemek yemeğe bağımlı olan o şehir…

author-1
takvim.com.tr
Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı kilo, insanların günlük yaşamını kısıtlar hale gelirken, bu kentte tablo çok daha çarpıcı. Kent sakinlerinin önemli bir kısmı hareket etmekte dahi zorlanıyor. Peki dünyanın en obez şehri hangisi?

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

ABD'NİN EN OBEZ ŞEHRİ MCALLEN OLDU

ABD genelinde 100 büyük şehri kapsayan kapsamlı bir raporda, Teksas'ın güneyinde yer alan McAllen listenin zirvesine yerleşti. Yaklaşık 146 bin nüfusa sahip kentte, yetişkinlerin neredeyse yarısı obez olarak sınıflandırılırken, her üç kişiden biri fazla kilolu kabul ediliyor.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

KALP HASTALIĞI VE HAREKETSİZLİKTE İLK SIRALARDA

◾Araştırma sonuçlarına göre McAllen, yalnızca obezite oranlarıyla değil, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarda da dikkat çekiyor. Kent, egzersiz yapmayan nüfus oranının en yüksek olduğu şehirler arasında yer alırken kalp hastalığı ve obezite sıralamasında ilk 10'da bulunuyor.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

GÜNEY EYALETLERİ LİSTENİN BAŞINDA

◾Listenin ilk 20 sırasında yer alan şehirlerin tamamının, uzun süredir obezite ve diyabetle mücadele eden güney eyaletlerinde bulunması dikkat çekti. Arkansas'ın Little Rock kenti 84 puanla ikinci, Mississippi'nin Jackson şehri ise 83,4 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

◾Uzmanlar, güney şehirlerinde artan obezite oranlarını; sağlık eğitiminin yetersizliği ve sağlıklı gıdalara erişimin sınırlı olmasıyla ilişkilendiriyor. Alabama'nın Mobile ve Tennessee'nin Knoxville şehirleri de listenin ilk beşini tamamladı.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

EN ZAYIF ŞEHİR HONOLULU

◾Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Hawaii'nin başkenti Honolulu oldu. Honolulu, 100 şehir arasında Amerika'nın en az obez kenti seçildi. Uzmanlar bu durumu, kentte egzersiz olanaklarının yaygınlığına ve sağlıklı beslenmeye verilen öneme bağlıyor.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

WalletHub tarafından hazırlanan raporda, ABD'nin en kalabalık 100 şehri üç ana başlık altında değerlendirildi:

-Aşırı kilo ve obezite oranları

-Sağlık sorunları

-Beslenme ve fitness olanakları

◾Araştırmacılar çocuk, genç ve yetişkinlerdeki aşırı kilo oranlarını ve 2030 yılına kadar öngörülen obezite verilerini de inceledi.

◾Değerlendirilen sağlık göstergeleri arasında yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve obeziteye bağlı ölümler yer aldı. Ayrıca şehir sakinlerinin meyve-sebze gibi sağlıklı gıdalara, parklara ve spor alanlarına erişimi de puanlamaya dahil edildi.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

◾Çalışmada kullanılan veriler; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Nüfus Sayım Bürosu, Çalışma İstatistikleri Bürosu, Tarım Bakanlığı (USDA) ve ilçe sağlık sıralamalarından derlendi. Her ölçüte verilen yüksek puan, daha kötü bir sıralamayı ifade etti.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

MCALLEN ZİRVEDE YER ALDI

◾Bu kriterler doğrultusunda McAllen, 85 puanla Amerika'nın en obez şehri olarak belirlendi. Kentte yetişkinlerin yüzde 45'inin obez, yüzde 31'inin ise fazla kilolu olduğu tespit edildi. McAllen, obez ergen oranında ikinci, obez çocuk oranında ise beşinci sırada bulunuyor.

Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor

FİZİKSEL HAREKETSİZLİK BAŞLICA NEDEN

◾Şehir, diyabet oranında sekizinci, kalp hastalığı oranında ise dördüncü sırada yer alıyor. Araştırmacılar, bu tabloyu McAllen'daki yüksek fiziksel hareketsizlik oranına bağlıyor.

◾Ekip, "McAllen, parklara ve rekreasyon alanlarına yakın yaşayan nüfus oranı bakımından ikinci en düşük şehir. Bu nedenle sorun tamamen bireylerin tercihlerinden kaynaklanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

(Takvim Foto Arşiv, Daily Mail)