Korkutan tablo! Dünyanın en obez şehrinde her 2 kişiden biri ayağa kalkamıyor Obezite artık sadece bireylerin sağlığını tehdit eden bir sorun olmaktan çıkıp küresel ölçekte büyüyen ciddi bir krize dönüştü. Daily Mail'de yer alan habere göre yeni yayımlanan bir araştırma, ABD'nin güney sınırında yer alan Teksas'taki bir kasabanın ülkenin en obez yerleşim yeri olduğunu ortaya koydu. İşte yemek yemeğe bağımlı olan o şehir…

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı kilo, insanların günlük yaşamını kısıtlar hale gelirken, bu kentte tablo çok daha çarpıcı. Kent sakinlerinin önemli bir kısmı hareket etmekte dahi zorlanıyor. Peki dünyanın en obez şehri hangisi?

ABD'NİN EN OBEZ ŞEHRİ MCALLEN OLDU ◾ABD genelinde 100 büyük şehri kapsayan kapsamlı bir raporda, Teksas'ın güneyinde yer alan McAllen listenin zirvesine yerleşti. Yaklaşık 146 bin nüfusa sahip kentte, yetişkinlerin neredeyse yarısı obez olarak sınıflandırılırken, her üç kişiden biri fazla kilolu kabul ediliyor.

KALP HASTALIĞI VE HAREKETSİZLİKTE İLK SIRALARDA ◾Araştırma sonuçlarına göre McAllen, yalnızca obezite oranlarıyla değil, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarda da dikkat çekiyor. Kent, egzersiz yapmayan nüfus oranının en yüksek olduğu şehirler arasında yer alırken kalp hastalığı ve obezite sıralamasında ilk 10'da bulunuyor.

GÜNEY EYALETLERİ LİSTENİN BAŞINDA ◾Listenin ilk 20 sırasında yer alan şehirlerin tamamının, uzun süredir obezite ve diyabetle mücadele eden güney eyaletlerinde bulunması dikkat çekti. Arkansas'ın Little Rock kenti 84 puanla ikinci, Mississippi'nin Jackson şehri ise 83,4 puanla üçüncü sırada yer aldı.