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Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Bir anda ortaya çıkan Tatu...

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir diğer olaysa ise; Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamadı. Bu fotoğraflar Afrika'nın vahşi yaşam alanlarında kaydedildi. Bakarken tüyleriniz diken diken olacak.

08.12.2019 13:58 - Son Güncelleme: 08.12.2019 13:58
Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

Aslan Sırtlanın Belini Böyle Kırdı

Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Sırtlar sürüsü ise sürekli aslanları rahatsız ediyor.

Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

Sırtlanların bu rahatsız edici hareketlerine dayanamayan bir aslan sürüden ayrı düşen bir sırtlanı yerden yere vurup belini kırıyor.

Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

Diğer sırtlanların aslana saldırması ile kurtulabilen sırtlan, sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak daha fazla sürüyemediği bedeni ile orada can verdi.

Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?

Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir.

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