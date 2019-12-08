Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Bir anda ortaya çıkan Tatu...

Aslan Sırtlanın Belini Böyle Kırdı

Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Sırtlar sürüsü ise sürekli aslanları rahatsız ediyor.