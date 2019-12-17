Korkusuz aslan onunla karşılaşınca hemen kaçtı! Vahşi doğada ender görülen an!

Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır. Ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Nehirde serinleyen bir aslan farkında olmadan timsahın bölgesine giriyor. Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan aslanlar savanların en büyük yırtıcısıdır. Erkek aslanlar kuyruğu ile beraber 2,70m civarıyken ortalama 250 kg ağırlığındadır. Dişi aslanlar ise bunun neredeyse yarısıdır. Aslanın kendi bölgesine girdiğini fark eden timsah bu davranışı tehdit olarak algılıyor ve aslanın üzerine gidiyor. Aslanlar kedigiller familyasından olan aslanın bilimsel adı "Panthera leo" dur. Derisi açık kahverengi ve sarı karışımıdır.

17.12.2019 09:34 - Son Güncelleme: 17.12.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





