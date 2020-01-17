Korkunç yıkım olacak! Türkiye kehaneti korkuttu! 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu!
Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...
Türkiye kehaneti şoke etti! Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor. Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı... Asıl adı Vangelia PanDeva Dimitova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olan Bulgaristan'da (şimdiki Makedonya) Strumitza köyünde dünyaya geldi. Beklenenden 2 ay evvel dünyaya gelen bebeğe, iyi haber getiren anlamında Vangelia adı verildi.