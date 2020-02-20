Korkunç iddia! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi... Eğer doğruysa...
Korkunç iddia! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi... Eğer doğruysa... ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi zaman yolculuğu yaptığını iddia etti. 3070 yılından geldiğini öne süren ve gelecekle ilgili yenilikler hakkında sık sık video yayınlayan Noah yeni iddialarda bulundu. Zaman yolcusu Noah'ın yeni iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili.
Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.
Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak. Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Noah'ın ardından pek çok 'zaman yolcusu' ortaya çıktı ve birbirinden ilginç iddialara ortaya attı. Onlardan biri daha ama biraz daha farklı nasıl mı? 3700 yılından geldiğini iddia eden adamın açıklamaları oldukça ilginç...