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Korkunç iddia! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi... Eğer doğruysa...

Korkunç iddia! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi... Eğer doğruysa... ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi zaman yolculuğu yaptığını iddia etti. 3070 yılından geldiğini öne süren ve gelecekle ilgili yenilikler hakkında sık sık video yayınlayan Noah yeni iddialarda bulundu. Zaman yolcusu Noah'ın yeni iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili.
Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.
Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak. Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.

20.02.2020 15:58 - Son Güncelleme: 20.02.2020 15:58
Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi...

Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Noah'ın ardından pek çok 'zaman yolcusu' ortaya çıktı ve birbirinden ilginç iddialara ortaya attı. Onlardan biri daha ama biraz daha farklı nasıl mı? 3700 yılından geldiğini iddia eden adamın açıklamaları oldukça ilginç...

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Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi...

Fransa'da doğduğunu 14 yaşına kadar orada yaşadığını fakat aslen Yunan olduğunu söyleyen Mike 14 yaşındayken Kanada'ya taşındıklarını belirtti.

Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi...

Kanada'ya taşındıktan sonra bilime merakının arttığını belirten Mike 18 yaşındayken ülkedeki Ulusal Güvenlik Laboratuvarı'nda işe girdiğini ve burada birçok gizli operasyonlarda yer aldığını söyledi.

Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi...

Bu operasyonlar ise, yeni askeri aletler, yenilikçi kıyafetler ve zaman makineleri...

Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi...

Zaman makinesinden bahseden Mike, 1 yıl önce zaman makinesiyle deneyler gerçekleştirdiklerini, birçok kişiyi gruplar halinde ya da tek olarak geleceğe gönderdiklerini ileri sürdü.

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