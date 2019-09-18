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Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Dünya genelinde yaşanan hastalıklar doktorları bile şaşkına uğratıyor. Bu bağlamda dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

18.09.2019 12:57 - Son Güncelleme: 18.09.2019 12:57
Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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