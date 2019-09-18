Korkunç hastalık şoke etti! Ağzında başladı her yerine yayıldı

Dünya genelinde yaşanan hastalıklar doktorları bile şaşkına uğratıyor. Bu bağlamda dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

18.09.2019 12:57 - Son Güncelleme: 18.09.2019 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





