Korkunç görüntüyü görenler gözlerine inanamadı! Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar dehşete düşürdü...

Fenomen Doktor Sandra Lee, sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiriyor. Lee, yine herkesi dehşete düşüren bir operasyona imza attı. Sırtında giderek büyüyen şişlik nedeniyle kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Dr. Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte görenleri ürküten o görüntüler...