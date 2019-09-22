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Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...

Korkunç örüntüyü görenler gözlerine inanamadı... Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettirerek fenomen haline gelen Doktor Sandra Lee herkesi dehşete düşüren bir operasyona imza attı. Sırtında giderek büyüyen şişlik nedeniyle kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

22.09.2019 20:31 - Son Güncelleme: 22.09.2019 20:31
Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü...
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