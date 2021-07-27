Konya'da May Barajı'ndaki kuraklık ve oksijendeki düşüş nedeniyle binlerce balık telef oldu
Konya'nın Akören ilçesindeki May Barajı'nda yaşanan kuraklık ve oksijen miktarındaki düşüş nedeniyle barajdaki binlerce balık telef oldu. Barajın kıyıları binlerce ölü balıkla kaplanırken Ahmediye Mahallesi muhtarı Hayrettin Altın ise "Baraj suları, bu yılki şiddetli kuraklık nedeniyle erken çekildi. Sudaki oksijen dengesizliği nedeniyle balıkların ölümüne her yıl rastlayabiliyoruz" diye konuştu.
Ahmediye Mahallesi'nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası'nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.
Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü. Ölü balıklar, barajın kıyı sularında tabaka oluşturdu. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı. Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi.
Balık ölümlerinin, baraj suyundaki alg patlaması, bununla birlikte oksijen miktarındaki ani düşüş nedeniyle yaşandığı kaydedildi. May Barajı'nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.
Ahmediye Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Altın, "Yetkililer geldi, sudan ve balık ölülerinden örnekler aldılar. Bu her yıl tekrarlanan bir şey. Özellikle kuraklık ve az yağıştan dolayı su daha erken çekildi. Bu her yıl gördüğümüz balık ölümleri.