Yol Durumu

Komodo Ejderi'nin korkunç av yöntemi

Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü.

17 Ağustos 2018 Cuma, 10:23:01 Güncelleme: 10:24:28
  • 1
  • 36
Komodo Ejderinin korkunç av yöntemi
  • 2
  • 36
Komodo Ejderinin korkunç av yöntemi
  • 3
  • 36
Komodo Ejderinin korkunç av yöntemi
  • 4
  • 36
Komodo Ejderinin korkunç av yöntemi
  • 5
  • 36
Komodo Ejderinin korkunç av yöntemi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Marmara Depremini böyle andılar
Marmara Depremi'ni böyle andılar