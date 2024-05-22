Koltuk kesip biçilince gizem ortaya çıktı! İçinden bakın neler çıktı neler! Mercedes koltuğunun gizli dünyası!

Buldukları her şeyi kesip içindekileri göstererek YouTube'ta fenomen olan baba-oğul ikilisi, bu kez gözlerini son model bir Mercedes-Benz S-Class serisi otomobilin koltuğuna dikti. Mercedes'in lüks koltuğunu adeta içini dışına çıkaran bu fenomen YouTuber'ların videosu, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? Bu yazımızda, fenomen baba-oğul YouTuber'ların milyonlarca izlenen videosunda neler olduğunu ve bu deneyin sonucunda ortaya çıkan ilginç detayları keşfedeceğiz.
Buldukları her şeyi didik didik ederek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu delik deşik etti.
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Fenomen YouTuber'ların videosu internette izlenme rekorları kırdı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER...