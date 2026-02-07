Kocaeli'de film gibi olay: Yaralayıp gasp ettikleri adamın başında refakatçi olarak beklediler

AİLESİNDEN 487 BİN TL ALINDI

9 Ocak tarihinde müştekinin annesi F.T.'nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin TL para aktarılması suretiyle yağma gerçekleştiği tespit edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında U.K., M.K., M.U., M.Ş., L.K., M.C.Ö., O.Ç., M.Y.A., Y.K., B.İ., A.A., Y.Ç.T., M.G., A.D., M.U., K.K., S.O., S.E. ve H.G. isimli 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden U.K., M.K., M.U., M.Ş., M.C.Ö., M.Y.A., Y.K., B.İ., Y.Ç.T., M.G., A.D. ve M.U. "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.