Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Türkiye ve dünya, günlerce bu skandalları konuşmuştu. Kimileri tuvalet camına sıkıştı, kimisi üvey kızı ile evlendi. İşte Türkiye'den ve dünyadan birbirinden garip, tarihe geçen magazin skandalları.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı "tuvalette aşk" skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde ilişki yaşadığı iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir ses olduğunu söylemişti.