Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Bu gözler neler görmedi ki... Tuvalet camına sıkışanlardan arabada hayat kadını ile yakalananlara, evlatlık kızı ile evlenenlerden bebek odasında yakalananlara... Her birimiz bu magazin skandallarını ya gördük ya da duyduk. Ve hepsi, teker teker tarihe geçti. İşte Türkiye'den ve dünyadan birbirinden ilginç, tarihe geçen magazin skandalları...

29 Kasım 2018 Perşembe, 11:50:31 Güncelleme: 12:33:15
Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Türkiye ve dünya, günlerce bu skandalları konuşmuştu. Kimileri tuvalet camına sıkıştı, kimisi üvey kızı ile evlendi. İşte Türkiye'den ve dünyadan birbirinden garip, tarihe geçen magazin skandalları.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı "tuvalette aşk" skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde ilişki yaşadığı iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir ses olduğunu söylemişti.

Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.

Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Ümit Davala, şarkıcı Demet Akalın ile birkaç kez eğlence yerlerinde görüntülendi.

Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Bir gece büyük olasılıkla alkol duvarını biraz aşmış olacak ki, muhabirin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Sevgili değiliz, sadece bir geceyi birlikte geçirdik" diye yanıt verdi. Ümit Davala'nın bu sözü uzun süre gündemde kaldı.

Kızıyla evlendi! (Türkiye ve dünyadan tarihe geçen magazin skandalları)

Oyuncu Erkan Petekkaya, daha önce Kaya Çilingiroğlu ile de kameralara yakalanan Sinem Erülgen ile gece vakti Emirgan İskelesi'nde görüntülendi.

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