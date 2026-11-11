Havuzun yoğun ve ağır salamura tabakası ile normal deniz suyunun birleştiği sınıra yaklaşan canlılar, ani bir şokla yön duygusunu yitiriyor, sersemliyor ve kısa süre içinde boğularak ya da zehirlenerek hayatını kaybediyor. Havuzun dibine çöken ölü canlı kalıntıları ise, bu ekstrem bölgenin sınırlarında pusuya yatan bazı avcı balıklar, yılan balıkları ve leşçil mikroorganizmalar için istisnai bir besin kaynağı oluşturuyor; böylece ölüm, başka bir yaşam biçimine hammadde sağlıyor.



