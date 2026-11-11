Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz'in dibinde gizlenen "Ölüm Havuzları"nın sırrı ne?
Okyanus bilimciler ve jeologlar tarafından Kızıldeniz'in güneş görmeyen, tamamen oksijensiz derinliklerinde incelenen "Ölüm Havuzları", yüksek tuz oranlarıyla canlılar için kaçınılmaz birer tuzak oluşturuyor. Bölgede detaylı çalışmalar yürüten araştırmacılar, bu uç ekstrem ekosistemlerin tıp ve biyoteknoloji alanında da devrim niteliğinde ipuçları barındırdığına dikkat çekiyor.
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