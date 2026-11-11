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Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz'in dibinde gizlenen "Ölüm Havuzları"nın sırrı ne?

Okyanus bilimciler ve jeologlar tarafından Kızıldeniz'in güneş görmeyen, tamamen oksijensiz derinliklerinde incelenen "Ölüm Havuzları", yüksek tuz oranlarıyla canlılar için kaçınılmaz birer tuzak oluşturuyor. Bölgede detaylı çalışmalar yürüten araştırmacılar, bu uç ekstrem ekosistemlerin tıp ve biyoteknoloji alanında da devrim niteliğinde ipuçları barındırdığına dikkat çekiyor.

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Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Kızıldeniz'in derinliklerinde yer alan ve okyanus bilimciler ile jeologlar tarafından titizlikle incelenen "ölüm havuzları", Dünya üzerindeki en ekstrem su kütleleri arasında yer alıyor. Güneş ışığının asla ulaşmadığı ve tamamen oksijensiz dip sularda bulunan bu yapılar, içine kazara giren balıklar, kabuklular ve diğer omurgasızlar için yüksek tuz oranı ve sıfır oksijen nedeniyle kaçınılmaz bir ölüm tuzağı işlevi görüyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

DERİN DENİZLERDE SAKLI "ÖLÜM HAVUZLARI"

Miami Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sam Purkis liderliğindeki uluslararası araştırma ekibinin yürüttüğü detaylı su altı çalışmaları, bu olağanüstü yapıların fiziksel büyüklüğünü, konumunu ve sunduğu hayati bilimsel ipuçlarını gözler önüne serdi.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Nature dergisindeki makaleye göre araştırmanın baş yazarı Sam Purkis, okyanus yüzeyinin tam 1.770 metre altında (yaklaşık 3 kilometre derinlikte) keşfedilen bu yeni tuzlu su havuzunun konumuna dikkat çekiyor. Daha önce Kızıldeniz'de keşfedilen benzer tuzlu su havuzları genellikle kıyıdan en az 24 kilometre açıkta yer alırken, bu yeni keşif kıyı şeridine oldukça yakın bir mesafede, Mısır kıyılarından yalnızca 2 kilometre uzakta tespit edildi.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Verilere göre ana havuz, 260 metre uzunluğa, 70 metre genişliğe ve toplamda 10.000 metrekarelik devasa bir taban alanına sahip. Araştırmacılar, ses dalgası ölçümleriyle havuzun merkezindeki tuzlu su tabakalaşma kalınlığının 6 metre olduğunu belirlerken; ana havuzun yalnızca 50 metre yakınında, her biri 10 metrekareden küçük üç adet küçük tuzlu su havuzu daha keşfetti.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

NORMAL DENİZ SUYUNDAN SADECE 1°C DAHA AZ SOĞUK

Derin denizlerin genellikle buz gibi soğuk olmasına karşın, bu havuzlardaki suyun sıcaklığı çevreleyen normal deniz suyuna kıyasla 1 °C'den daha az bir fark gösteriyor. Ancak yüksek orandaki tuz ve mineraller, suyu olağanüstü yoğun bir katman haline getiriyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

"ÖLÜM HAVUZLARI" NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Bu havuzların içerisine kazara giren deniz canlıları kısa süre içinde ölümcül bir kabusla karşılaşıyor. Yüksek tuz oranı ve çözünmüş oksijenin sıfır olması, normal deniz canlılarının solunum yapmasını tamamen imkansız kılıyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Havuzun yoğun ve ağır salamura tabakası ile normal deniz suyunun birleştiği sınıra yaklaşan canlılar, ani bir şokla yön duygusunu yitiriyor, sersemliyor ve kısa süre içinde boğularak ya da zehirlenerek hayatını kaybediyor. Havuzun dibine çöken ölü canlı kalıntıları ise, bu ekstrem bölgenin sınırlarında pusuya yatan bazı avcı balıklar, yılan balıkları ve leşçil mikroorganizmalar için istisnai bir besin kaynağı oluşturuyor; böylece ölüm, başka bir yaşam biçimine hammadde sağlıyor.


Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Büyük canlılar için mutlak bir ölüm tuzağı olsa da, bu havuzlar mikroskobik düzeyde son derece zengin ve dinamik bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Havuzun sınır tabakasında ve tuz-su arayüzünde yaşayan özel bakteri ve arkeler, oksijensiz, yüksek tuzlu ve zehirli kimyasal ortamlarda hayatta kalmayı başaran "ekstremofil" organizmalar olarak dikkat çekiyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Ayrıca bu benzersiz mikroorganizmaların, gelecekteki tıp, eczacılık ve biyoteknoloji araştırmalarında (örneğin yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinde) çığır açabilecek kimyasal bileşikler barındırdığı tahmin ediliyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

DOĞAL AFETLERİN JEOLOJİK ARŞİVİ

Havuzların çevresinden ve dip sedimentinden alınan tortu örnekleri sadece biyolojik bir laboratuvar değil, aynı zamanda muazzam bir tarih arşividir. Bu tortu katmanları, bölgede son 1.000 yıldan uzun süredir meydana gelen ani selleri, şiddetli taşkınları, yerel sismik hareketleri ve tsunamileri kusursuz bir şekilde kaydediyor. Günümüzde hızla nüfuslanan ve yapılaşan Akabe Körfezi kıyılarındaki yerleşim yerleri için bu geçmiş afet kayıtları, gelecekte yaşanabilecek doğal risklerin öngörülmesi ve alınacak önlemlerin planlanması açısından paha biçilmez kümülatif veriler sunuyor.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

ARAŞTIRMAYA YENİ BOYUT: KIZILDENİZ'İN DİBİNDE VOLKANLARDA BESLENEN YENİ ÖLÜM HAVUZU

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden çığır açıcı bir veri eklendi. Araştırmacılar, denizin yarık hattındaki iki sualtı volkanının zirvesine yakın bir konumda, daha önce bilinenlerden tamamen farklı nitelikler barındıran yeni tuz havuzları keşfetti.

Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Araştırma ekibinin lideri Froukje van der Zwan'ın New Scientist dergisinde paylaşılan detaylarına göre, bu yeni keşfedilen havuzlar dikkat çekici kimyasal ve fiziksel ayrıcalıklara sahip:

  • Sıcak ve zengin kimya: Çevredeki deniz suyundan daha sıcak olan havuzlar, yüksek oranda karbondioksit ile birlikte çinko ve manganez gibi metaller barındırıyor.
  • Volkanik beslenme: En çarpıcı detay ise havuzların konumu. Tuz yoğunluğunu artıracak geleneksel mineral yataklarının kilometrelerce uzağında, doğrudan volkan zirvelerinde yer alıyorlar. Yani bu havuzların tuzluluğunu deniz tabanı değil, doğrudan volkanik faaliyetler besliyor.
  • Hidrotermal bacalar ve canlı çeşitliliği: Havuzların yakınında, yaklaşık 60 derece sıcaklıkta mineral açısından zengin su püskürten çok sayıda hidrotermal baca tespit edildi. Bu bacaların etrafındaki kalın mikrobiyal örtüler, normal deniz mikroorganizmalarından çok daha büyük canlılara, çok kıllı solucanlara ve amfipodlara ev sahipliği yapıyor.
Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

BİLİM DÜNYASINDAKİ İKİ BÜYÜK YANKISI

Bu sıra dışı volkanik havuzların keşfi, bilim dünyasında iki kritik alanda devrim niteliğinde ipuçları sunuyor:

  1. Kızıldeniz'in klasik ölüm havuzları üzerinde yürütülen geçmiş çalışmalar, atmosferde oksijenin yaygınlaşmasından önce yaşamın enerjisini manganez ve demir gibi metallerden almış olabileceğini düşündürüyordu. Miami Üniversitesi'nden Sam Purkis ve ekibinin AGU Advances dergisinde yayımlanan araştırması, NEOM havuzunun 90 kilometre güneyinde "sönmüş" bir havuz ortaya çıkarmıştı. Bu havuzun tortularındaki metal birikimleri, sistemin 2 bin ila 16 bin yıl önce aktif olduğunu ve mikropların metalleri 100 kat aşan bir yoğunlukta biriktirebildiğini kanıtlamıştı.
  2. Volkanik havuzların kimyasal yapısı, Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'nın kabuğu altındaki tuzlu ve demir yüklü okyanus koşullarıyla büyük bir benzerlik gösteriyor. Uzmanlar bu ortamın, yaşamın Dünya dışındaki sert ve zorlu koşullarda nasıl var olabileceğini anlamak için eşsiz bir "doğal laboratuvar" sunduğuna inanıyor.
Canlılar için ölüm tuzağı, oysa bilim için bir hazine: Kızıldeniz’in dibinde gizlenen Ölüm Havuzlarının sırrı ne?

Dünya genelinde bu tür özel tuz havuzlarının bilindiği üç temel adres bulunuyor: Kızıldeniz, Akdeniz ve Meksika Körfezi. Oşinograflar, son 30 yıllık süreçte bu üç deniz ekosisteminde 10'dan fazla ölümcül havuz gün ışığına çıkardı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam