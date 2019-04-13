Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)
Kız bebek isimleri arasından en çok kullanılanları burada! Yüz binlerce farklı kız ismi bulunmaktadır. Kız bebek bekleyenler anlamlı kız bebek isimleri araştırıyor. Yeni doğacak bebeğe isim bulmakta zorlananlar için 2019 yılı en popüler ve modern kız isimlerini haberimizde derledik. İşte en yeni, güzel, popüler, modern kız bebek isimleri ve anlamları...
En yeni ve güzel kız isimleri burada! Çocuklarına anlamlı ve güzel bir isim vermek isteyen ebeveynler, kız isimleri konusunda emin olmak için oldukça düşünüyorlar. Bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için derlediğimiz en yeni bebek isimlerine göz atabilirsiniz. İşte A'dan Z'ye en popüler kız bebek isimleri...
AHUSE: Coşkulu güzellik
AHUŞEN:Güzel ve neşeli.
AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.
AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı
AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi
AKEL: Eli uğurlu anlamında
AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
AKSEV: Aydınlığı sev,ışık saç
AKSU: Anadolu`da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
AKŞIN: Beyaz tenli kadın
AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
ALAGÜL: Çok renkli gül.
ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.
ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş
ALEDA: Nazlı, kaprisli
ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
ALEYNA: Bizim üzerimize olsun
ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
ALGÜL: Kırmızı gül. Gül kırmızısı
ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
ALKIM: Gökkuşağı
ALKIZ: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.
ALTIN: Yüksek değerli bir maden