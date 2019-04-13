Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

En yeni ve güzel kız isimleri burada! Çocuklarına anlamlı ve güzel bir isim vermek isteyen ebeveynler, kız isimleri konusunda emin olmak için oldukça düşünüyorlar. Bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için derlediğimiz en yeni bebek isimlerine göz atabilirsiniz. İşte A'dan Z'ye en popüler kız bebek isimleri...