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Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

Kız bebek isimleri arasından en çok kullanılanları burada! Yüz binlerce farklı kız ismi bulunmaktadır. Kız bebek bekleyenler anlamlı kız bebek isimleri araştırıyor. Yeni doğacak bebeğe isim bulmakta zorlananlar için 2019 yılı en popüler ve modern kız isimlerini haberimizde derledik. İşte en yeni, güzel, popüler, modern kız bebek isimleri ve anlamları...

13.04.2019 17:29 - Son Güncelleme: 13.04.2019 17:31
Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

En yeni ve güzel kız isimleri burada! Çocuklarına anlamlı ve güzel bir isim vermek isteyen ebeveynler, kız isimleri konusunda emin olmak için oldukça düşünüyorlar. Bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için derlediğimiz en yeni bebek isimlerine göz atabilirsiniz. İşte A'dan Z'ye en popüler kız bebek isimleri...

Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

AÇILAY: Ay`ın şekilleri, yansıması

ADAL: Ün kazan

AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan

AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın

AĞÇA: Temiz, saf

AHENK: Uyum

Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

AHUCAN: Çok güzel dost.

AHUEDA:Nazlı güzel.

AHUELA:Çok güzel gözlü.

AHUGÜL: Çok güzel.

AHUGÜZAR:Becerikli güzel.

AHUNAZ: Nazlı güzel,

AHUNİSA:Çok güzel kadın.

AHUNUR:Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

AHUSE: Coşkulu güzellik

AHUŞEN:Güzel ve neşeli.

AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKEL: Eli uğurlu anlamında

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSEV: Aydınlığı sev,ışık saç

AKSU: Anadolu`da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞIN: Beyaz tenli kadın

AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

Kız bebek isimleri 2019 - En yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları (A'dan Z'ye)

ALAGÜL: Çok renkli gül.

ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.

ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA: Nazlı, kaprisli

ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

ALGÜL: Kırmızı gül. Gül kırmızısı

ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

ALKIM: Gökkuşağı

ALKIZ: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

ALTIN: Yüksek değerli bir maden

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