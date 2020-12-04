Kıyı Emniyeti'nde görev yapan ilk kadın kaptan: Gizem Turan
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Gizem Turan, 164 yıllık Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde (KEGM) denizde göreve başlayan ilk kadın kaptan oldu.
İzmir doğumlu Kaptan Gizem Turan, 2009 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünü kazandı. Üniversitenin birinci yılının yaz döneminde zorunlu stajlarını yapmaya başlayan Turan, 2 kısa stajını konteyner gemisinde tamamladıktan sonra uzun stajını da bir tanker gemisinde gerçekleştirdi.
Stajlarını tamamladıktan sonra konteynerde görev yapmanın kendisine daha uygun olduğuna karar veren Turan, özel bir denizcilik firmasında çalışmaya başladı. Uzun yıllar bu firmada görev yaparak zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve görevde yükselme sınavlarını da başarıyla geçen Turan, bu sürecin ardından 2. kaptanlığını aldı.
Kaptan Gizem Turan, 3 ay önce göreve başladığı Kurtarma-8 römorköründeki deneyimli 1. kaptan ve diğer gemi personeliyle birlikte, müdahale gerektiren durumlarda denize açılıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde 157 kılavuz kaptan, 52'si uzak yol kaptanı, 23'ü uzak yol 2. kaptanı olmak üzere 75 römorkör kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde deniz trafik operatörü olarak görev yapan 8'i kadın olmak üzere 210 kaptan, 135 bot kaptanı görev yapıyor. Genel müdürlük, 23 römorkör, 103 deniz vasıtasıyla hizmet veriyor.