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Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran, ABD olmak üzere Türkiye'de de görülen corona virüs, son olarak İstanbul'da meydana gelen 4.1'li deprem ve sonrasında duyulduğu iddia edilen uğultu, geride bıraktığımız aylardaki depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...

14.04.2020 09:11 - Son Güncelleme: 14.04.2020 09:28
Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

2020'nin başında bu yanda başımıza hiç iyi şeyler gelmiyor. Depremler, salgınlar, istilalar derken her gün haberlere kilitleniyoruz. Son olarak İstanbul'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş. Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.

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Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

İşin depremden daha ürkütücü yanı ise deprem saatlerinde her taraftan duyulduğu iddia edilen bu ses oldu. Pek çok kullanıcı bu sesleri sosyal medyada paylaştı. Sesin kaynağına dair henüz bir açıklama yok. Ancak bir uçağında çok alçak uçtuğuna dair iddialarda mevcut.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

ÇERNOBİL'DE YANGIN

Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki çıkan yangın, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı.

Ukrayna makamlarından geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık, Kiev'de radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

KORONAVİRÜS

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın üzerine kabus gibi çöken koronavirüs son olarak Türkiye'de de görüldü.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

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