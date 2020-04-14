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Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran, ABD olmak üzere Türkiye'de de görülen corona virüs, son olarak İstanbul'da meydana gelen 4.1'li deprem ve sonrasında duyulduğu iddia edilen uğultu, geride bıraktığımız aylardaki depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...

14.04.2020 09:11 - Son Güncelleme: 14.04.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





