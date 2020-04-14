Kıyamet yaklaşıyor mu? Depremler, uğultular, corona virüs... İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri
Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran, ABD olmak üzere Türkiye'de de görülen corona virüs, son olarak İstanbul'da meydana gelen 4.1'li deprem ve sonrasında duyulduğu iddia edilen uğultu, geride bıraktığımız aylardaki depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet surasi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...
2020'nin başında bu yanda başımıza hiç iyi şeyler gelmiyor. Depremler, salgınlar, istilalar derken her gün haberlere kilitleniyoruz. Son olarak İstanbul'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş. Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.
ÇERNOBİL'DE YANGIN
Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesindeki çıkan yangın, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı.
Ukrayna makamlarından geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık, Kiev'de radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti.