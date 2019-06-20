Kıyamet günü yaşanacakları okuyunca kanınız donacak! Allah Azrail'e emretti...

Kıyamet veya mahşer günü canlılar aleminin kaçınılmaz sonu. Kıyamet ile birlikte canlılar alemi önce yok olacak ardından yeniden dirilecek. Kıyamet gelmeden önce ise pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile... Öte yandan kıyamet günü yaşanacaklara dair yazılanlar tüyleri diken diken ettiren türden. İşte kıyamet günü yaşanacaklar, meleklerin ölümü ve diğer olaylar...

20.06.2019 16:41 - Son Güncelleme: 20.06.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





