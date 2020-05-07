Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüsle uğraşırken çekirge istilası ortaya çıktı.. Tam 400 kat...

Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.

Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan.