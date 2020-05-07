Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüsle uğraşırken çekirge istilası ortaya çıktı.. Tam 400 kat...
Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran olmak üzere Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar... Dünyada neler oluyor? Dev çöl çekirgeleri Doğu Afrika'yı ikinci kez istila etmeye başlarken Birleşmiş Milletler 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi. Bu çekirge istilası sonrası Kıyamet Suresi yine sosyal medyada gündeme geldi.Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet suresi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...
Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.
Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan.
Bölge halihazırda açlık ve koronavirüsle mücadele ediyor. Etiyopya,Kenya ve Somali en çok etkilenen ülkeler. Çekirgeler Doğu Afrika'nın besin tedarik zincirini çok fazla tehdit ediyor. Gıda tarım örgütü başkanı Ambrose Ngetich; "Ne zaman bir bölgeyi kontrol altına almaya çalışsak başka bir bölgede yeni bir çekirge sürüsü ortaya çıkıyor ve bunları aynı anda kontrol altına almak imkansız.Çünkü çoğunlukla istila farklı evrede oluyor.
Yani üstesinden gelebilmek için ciddi miktarda personel ve kapasite gerekiyor. Ayrıca teftiş işi için de saha ekibi lazım." açıklamalarını yaptı. Hükümet koruyucu kıyafet, böcek ilacı ve zirai ilaç bulmakta zorlanıyor. Çünkü koronavirüs salgını tedarik kanallarını olumsuz etkiledi. Bu durum bölgedeki yoksulluk ve açlığı daha da derinleştirebilir.