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Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı

Cebinizdeki 1500 TL'ye ne yapabilirsiniz? O, 1500 TL'ye kendi evini yaptı! Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

25.02.2020 17:33 - Son Güncelleme: 25.02.2020 17:49
Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı

Onun cesaret ettiği şeye pek çoğumuz cesaret edemeyiz, kabul etmek gerek.

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Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı

Cebince 1500 TL ve hayalleriyle yola koyuldu.

Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı

Bir de bunu sosyal medyada yayınlayınca olanlar oldu.

Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı

Hadi genç kadının 1500 TL'lik, yoğun uğraş verdiği macerasına birlikte göz atalım.

Kısıtlı bir bütçeyle kendi evini kendi yaptı! Sadece 1500 TL'ye mimari harika ortaya çıktı
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