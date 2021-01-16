Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!
Kısıtlama döneminde her gün yeni bir kaçak haberi çıkan Esenyurt bu kez gizli berber olayıyla gündeme geldi.
Esenyurt'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
16.01.2021 15:12
- Son Güncelleme: 16.01.2021 15:21
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