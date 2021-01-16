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Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Kısıtlama döneminde her gün yeni bir kaçak haberi çıkan Esenyurt bu kez gizli berber olayıyla gündeme geldi.
Esenyurt'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

16.01.2021 15:12 - Son Güncelleme: 16.01.2021 15:21
Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Esenyurt'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

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Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.

Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü.

Kısıtlama günü akılalmaz olay: Dışarıdan çiğköfteci içi erkek berberi!

Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi.

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