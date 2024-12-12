Kışın kilo almayı ışık hızında önleyin! Metabolizmayı ateşlemenin 6 püf noktası açıklandı

Soğuyan hava ve kısalan günlerle birlikte birçok kişi kış aylarında iştah artışı ve hareketsizlik nedeniyle kilo alma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak uzmanlar doğru adımlar atıldığında bu kış dönemi de sağlıklı bir şekilde atlatılabilir. Takvim Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kış geçirmek için 6 önemli tavsiyede bulunuyor.

1. Sık ve Az Yiyin Uzun süre aç kalmak, metabolizmanın yavaşlamasına neden olur ve aşırı yemek yeme isteği uyandırabilir. Dr. Aysun Işıklar, açlık hissini kontrol altına almak için sık ama az porsiyonlar halinde yemek yemenin önemli olduğunu vurguluyor.

Bu yöntem hem kan şekerini dengeler hem de aşırı yeme isteğini engeller. İhtiyacınız olan besinleri küçük porsiyonlarda tüketmek aynı zamanda canınızın çektiği yiyeceklerden de mahrum kalmamanızı sağlar.

2. Hareketsiz Kalmayın Kış aylarında egzersiz yapmak hem fiziksel hem de mental sağlığınız için faydalıdır.