Kışın kilo almayı ışık hızında önleyin! Metabolizmayı ateşlemenin 6 püf noktası açıklandı

Soğuyan hava ve kısalan günlerle birlikte birçok kişi kış aylarında iştah artışı ve hareketsizlik nedeniyle kilo alma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak uzmanlar doğru adımlar atıldığında bu kış dönemi de sağlıklı bir şekilde atlatılabilir. Takvim Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, metabolizmayı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kış geçirmek için 6 önemli tavsiyede bulunuyor.
1. Sık ve Az Yiyin
Uzun süre aç kalmak, metabolizmanın yavaşlamasına neden olur ve aşırı yemek yeme isteği uyandırabilir. Dr. Aysun Işıklar, açlık hissini kontrol altına almak için sık ama az porsiyonlar halinde yemek yemenin önemli olduğunu vurguluyor.
Bu yöntem hem kan şekerini dengeler hem de aşırı yeme isteğini engeller. İhtiyacınız olan besinleri küçük porsiyonlarda tüketmek aynı zamanda canınızın çektiği yiyeceklerden de mahrum kalmamanızı sağlar.
2. Hareketsiz Kalmayın
Kış aylarında egzersiz yapmak hem fiziksel hem de mental sağlığınız için faydalıdır.
3. Sağlıklı Atıştırmalıklar Hazırlayın
Kışın iştah artışı sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye sebep olabilir. Dr. Işıklar sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamanın önemli olduğunu belirtiyor.
Meyve, kuruyemiş, tek porsiyon yoğurt ve az yağlı peynir gibi besleyici seçenekler açlık hissini bastırmaya yardımcı olur. Bunları her zaman elinizin altında bulundurmak, sizi sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutar.
4. Kahvaltıyı Asla Atlamayın
Kahvaltı yapmak, metabolizmayı sabah saatlerinde hızlandırır. Dr. Işıklar kahvaltıyı atlamamanın önemini vurguluyor. Kahvaltıyı geçiştirmek günün ilerleyen saatlerinde fazla kalori alımına yol açabilir. Kahvaltıyı atlamak yerine sağlıklı bir kahvaltı yapmak metabolizmanızı güçlendirir ve gün boyunca daha az açlık hissi yaşamanıza yardımcı olur.
5. Mükemmeliyetçilikten Kaçının
Dr. Işıklar kilo verme sürecinde mükemmeliyetçilikten kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Gün içinde 20 dakikalık bir egzersiz yapmak, porsiyonları azaltmak veya daha düşük yağlı süt tercih etmek gibi küçük değişiklikler uzun vadede büyük farklar yaratabilir. Bu basit adımlar yaşam tarzınızı sağlıklı bir şekilde dönüştürmenize yardımcı olur.
6. Yeterli ve Kaliteli Uyku
Sağlıklı kilo vermek için uyku düzeni de büyük bir rol oynar. Dr. Işıklar yeterli ve kaliteli uyku almanın önemine dikkat çekiyor. Uyku hijyeninizi sağlamak için yatma saatinizde tutarlı olmalı, uyuduğunuz ortamın karanlık ve sessiz olmasına özen göstermelisiniz. Kaliteli uyku metabolizmayı hızlandırır ve gün boyu daha enerjik olmanıza yardımcı olur.