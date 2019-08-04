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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Yıllarca kira ödeyen kadın bu durumdan kurtulmak için inanılmaz bir yönteme başvurdu. Sadece 350 TL harcayarak kendi evini yapan kadın, dünyanın konuştuğu o evin sırrını paylaştı. Başlangıçta böyle olacağını aklının ucundan bile geçirmeyen kişi, evini bitirdikten sonra arkadaşlarından aldığı olumlu yanıtlar sonucu evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede dalga dalga yayılan görüntüler sonucu hayatı bir anda değişen kadın herkesin merak ettiği o görüntüleri bir kez daha paylaştı. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da görüntüleri görünce hayranlıklarını gizlemediler. İşte dünyanın konuştuğu o ev...

04.08.2019 23:50 - Son Güncelleme:
Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı
Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı
Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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