Kimsenin aklının ucundan geçmez! Muz ve yumurtayı toprağa gömerseniz...
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04.05.2021 06:26
- Son Güncelleme: 04.05.2021 06:26
Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz