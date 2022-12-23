Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı
Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bu bağlamda WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. Kime nasıl mesaj attığınız dikkat edin. İşte sosyal medyada viral olan o paylaşımlar.
23.12.2022 15:24 - Son Güncelleme: 23.12.2022 15:24