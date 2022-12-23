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Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı

Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bu bağlamda WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. Kime nasıl mesaj attığınız dikkat edin. İşte sosyal medyada viral olan o paylaşımlar.

23.12.2022 15:24 - Son Güncelleme: 23.12.2022 15:24
Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı

Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı
Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı
Kime nasıl mesaj attığınıza dikkat edin! WhatsApp mesajını sevgilisine attı babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı
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