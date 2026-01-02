Kim Milyoner Olmak İster'de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yıldızlar yarıştı, kazanan çocuklar oldu. Semicenk, Seda Sayan, Özcan Deniz ve Ali Congun'un soruları doğru cevaplamak için ter döktüğü gecede kazanılan 1.5 milyon liralık ödül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı. Ünlü isimler, bilgileriyle minik kalplere umut oldu.