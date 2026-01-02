takvim-logo

Kim Milyoner Olmak İster'de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yıldızlar yarıştı, kazanan çocuklar oldu. Semicenk, Seda Sayan, Özcan Deniz ve Ali Congun'un soruları doğru cevaplamak için ter döktüğü gecede kazanılan 1.5 milyon liralık ödül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı. Ünlü isimler, bilgileriyle minik kalplere umut oldu.

author-1
takvim.com.tr
Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Türkiye, 2026 yılına ATV ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" ile "merhaba" dedi.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler hem ter döktü hem de eğlenceli anlara imza attı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

YILDIZLAR YARIŞTI KAZANAN ÇOCUKLAR OLDU

Yeni yıla girerken televizyon başındaki izleyicileri ekrana kilitleyen program; Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve komedyen Ali Congun gibi sevilen simaları ağırladı.

Sanat dünyasının dev isimlerinin bilgilerini konuşturduğu gecede, kazanılan ödüller anlamlı bağışlara dönüşmek üzere yarışmacıların hanesine yazıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

KİM NE KADAR KAZANDI?

Özcan Deniz & Semicenk: Gecenin en başarılı performanslarından birine imza atan ikili, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Bu noktada risk almayarak çekilme hakkını kullanan sanatçılar, yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Seda Sayan: 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı aldı. Seda Sayan 300 bin TL kazanarak yarışmayı noktaladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Ali Congun: 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruda çekilme hakkını kullanarak 200 bin TL ile uğurlandı.

Dört ünlü isim toplamda 1.5 milyon lira ödül kazandı. Ödüller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

SEDA SAYAN'IN PERFORMANSI GECEYE DAMGA VURDU

Öte yandan yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Seda Sayan, soruları birer birer yanıtlayarak yüksek ödüllere doğru emin adımlarla ilerledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Kritik bir soruda takılan Sayan, "Telefon Jokeri" hakkını kullanarak Enis Arıkan'ı aradı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İkilinin arasındaki samimi diyaloglar stüdyodakileri ve ekran başındakileri gülümsetti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

Seda Sayan, Enis Arıkan'ın "bana güvenme" demesine rağmen soruyu doğru cevaplayarak bir sonraki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

500 BİN TL'LİK SORUDA BEKLENMEDİK HAMLE

Yarım milyonluk soruda uzun süre düşünen ve seçenekler arasında kalan ünlü sanatçı, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Milyoner'e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

"1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchison, 1908'de hangisinin patentini almıştır?" sorusu karşısında risk almak istemeyen Sayan, yarışmadan çekilme kararı alarak kazandığı ödülü garanti altına aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!
Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!
Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı kazanan çocuklar oldu!