Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşkına çeviren soru: Kabızlık problemi için hangisi elektrik vermiştir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne geceye 125 bin TL'lik "Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?" sorusu damga vurdu. İzleyiciler internette uzun süre sorunun cevabını aradı. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...