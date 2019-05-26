Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı şoke eden soru! Milyoner 826. bölüm soru ve cevapları...
Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 826.yeni bölümüyle yine ilgiyle takip edildi. Yarışma son bölümünde ilginç anlara sahne oldu. Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmada sorulan bir soruda yaşadığı zor anlar geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar ve Murat Yıldırım'ın zorlandığı o anlar...
26.05.2019 05:37
- Son Güncelleme: 26.05.2019 05:49
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